حديث نبوي عن يوم القيامة في عرض للملابس الداخلية لريهانا يثير غضب المسلمين

خلال حفل افتتاح علامة تجارية جديدة للملابس الداخلية ومستحضرات التجميل الخاصة بها، أرادات المغنية العالمية ريهانا وفريقها المسؤول عن تنظيم الحفل الخروج عن المألوف.

وتم استخدام حديث إسلامي يتحدث عن يوم القيامة ونهاية الزمان على إيقاع أغنية، الأمر الذي أثار غضب المسلمين في مختلف أنحاء العالم، وانهالت الشتائم والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تتهم المغنية الشهيرة بازدراء الدين الإسلامي والقيم الإسلامية.

وتصدر هاشتاغ، يحمل إسم المغنية البربادوسية الترند العالمي على موقع تويتر، بعد نشر مقطع مصور تظهر فيه ريهانا وهي ترتدي الملابس الداخلية وترقص مع فرقتها على مقطع ديني.

وطالب مستخدمو المنصات الإلكترونية ريهانا بحذف الحديث النبوي الذي تم استخدامه أثناء الترويج لعلامتها التجارية الجديدة للمكياج "فينتي"، وللملابس الداخلية الخاصة بها"سافاج إكس فينتي".

وحملت ماريا عبر صفحتها الخاصة على موقع تويتر، ريهانا المسؤولية عن ما جاء في الحفل، قائلة: "ريهانا هي المسؤولة عن هذا الحفل ولو لم تختر الموسيقى. هي من قامت باختيار فريق عملها ويجب أن تكون سمعت الأغاني التي تم وضعها سابقا، ولأنها ريهانا، هذا لا يمنحها الحق في عدم احترام الدين".

وتسمى الأغنية التي تم استخدامها خلال الحفل وأثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بـ "دوم"، وهي من إنتاج كوكو كلوي الموسيقية البريطانيّة.

وشارك في الحفل عدد كبير من النجوم وعارضى الأزياء من بينهم النجمة العالمية ليزو، وعارضة الأزياء الأمريكية بيلا حديد إلى جانب ديمي مور.