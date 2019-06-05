ريهانا تزيح مادونا وبيونسيه وسيلين ديون لتصبح أغنى مطربة في العالم.. كيف؟

رغم أن عمرها 31 عاما، إلا أن المغنية العالمية ريهانا تمكنت من جمع ثروة تقدر بحوالي 600 مليون دولار، لتتفوق بهذا على نجمات أخريات مثل مادونا وسيلين ديون وبيونسيه.

وبحسب مجلة فوربس، فإن ثروة مادونا وصلت إلى 570 مليون دولار، وسيلين ديون حوالي 450 مليون دولار وبيونسيه 400 مليون دولار فقط، وبهذا تكون ريهانا قد تفوقت عليهن جميعا.

وبحسب المجلة فإن سبب تفوق ريهانا يعود إلى تنويع مصادر ثروتها، كعائدات الحفلات ومبيعات ألبوماتها، وعملها في مجال الموضة أيضا، من خلال شراكتها مع LVMH الفرنسية.

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يذكر أن LVMH حققت في الأسابيع الأولى من طرحها عام 2017 أرباحا تقدر بـ 100 مليون دولار.