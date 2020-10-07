زوجة نتنياهو تخرق قواعد حظر كورونا لتصفيف شعرها

خرقت زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قواعد الإغلاق المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد باستقبال مصفف الشعر الخاص بها في منزلها.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن سارة نتنياهو استقبلت مصفف الشعر الخاص بها استعداداً للظهور في فيديو للتوعية بأهمية ارتداء الكمامات الواقية من الفيروس.

وبذلك تنضم سارة إلى عدد من المسؤولين والشخصيات العامة الإسرائيلية التي خرقت الحظر في وقت يزداد فيه غضب العديد من المواطنين تجاه إجراءات الإغلاق المفروضة.

وتنص الإجراءات الإسرائيلية على إغلاق جميع صالونات تصفيف الشعر والالتزام بالبقاء في محيط 1000 متر حول المنازل وعدم الخروج عنها سوى للضرورة القصوى.

ولطالما انتُقدت عائلة نتنياهو لاستمتاعها بأسلوب حياة مترف بعيداً عن متناول معظم الإسرائيليين كما تم سابقاً تغريم سارة آلاف الدولارات لاستخدامها المال العام لإرضاء ذوقها الباهظ.

ولم تنف الرئاسة الإسرائيلية تقرير يديعوت أحرونوت ولكنها دافعت عن زوجة نتنياهو ببيان قالت فيه إنه من حق سارة توظيف خدمات مصفف الشعر كونها شخصية عامة تستعد لتصوير فيديو إعلامي.

وأكد البيان أن كل من سارة ومصفف شعرها حرصا على احترام التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والقفازات خلال تصفيفه لشعرها.

وردت الصحفية بأن مثل هذا الحق مكفول فقط لرئيس الوزراء دون زوجته أو أفراد عائلته.

وتنص الإجراءات الإسرائيلية على دفع حوالي 150 دولار أمريكي غرامة عن مثل تلك المخالفات.