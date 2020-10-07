بالفيديو: صلاح يدافع عن مشرد في محطة وقود

لفتة إنسانية قام بها نجم فريق ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح تجاه مشرد في بريطانيا تحولت إلى حديث معجبيه عبر منصات التواصل الإجتماعي.

وأظهرت صور التقطتها كاميرا مراقبة قيام محمد صلاح بالتدخل لإبعاد مجموعة من الأشخاص كانوا يضايقون مشردا بمحطة الوقود تقع بالقرب من ملعب ليفربول قبل أن يفاجئ المشرد بإعطائه 100 جنيه استرليني نقدا.

وقال المشرد واسمه ديفيد كريغ لصحيفة "ذا الصن" البريطانية إن صلاح الذي كان على متن سيارته لاحظ إزعاج مجموعة من الأشخاص لديفيد، وحاول إبعادهم عنه.

كما رد نجم المنتخب المصري على تعليقاتهم المسيئة لديفيد بقوله "قد يكون هذا -الشخص- أنتم في سنوات القادمة".

ثم أعطي "مو صلاح" كما يفضل عشاقه تسميته مبلغا من المال لديفيد الذي قال "علمت أنني لم اكن أهذي عندما منحني "مو" 100 جنيه إسترليني، ياله من أسطورة".

وتفاعل مغردون على تويتر مع الحادثة معبرين عن إعجابهم بما فعله نجم ليفربول.

ويعود تاريخ هذه الوقائع إلى الـ 28 من شهر أيلول/سبتمبر الماضي عقب نهاية مباراة ليفربول ضد نادي أرسنال والتي فاز بها زملاء صلاح بثلاثة أهداف لواحد.

ويبدو أن محطات الوقود باتت شاهدة على الالتفات الإنسانية التي تبدر من صلاح، ففي تموز/ يوليو الماضي تداولت مواقع التواصل الإجتماعي حادثة مشابهة، بعدما قام صلاح بدفع البنزين لجميع من كان بمحطة الوقود.