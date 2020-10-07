ترامب يقرر وقف التفاوض مع الديمقراطيين حول خطة لدعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أنه قرر وقف التفاوض مع الديموقراطيين حول خطة مساعدة للأمريكيين والشركات الصغيرة لمواجهة وباء كوفيد-19.

وغرد ترامب على تويتر "طلبت ممن يمثلونني وقف التفاوض حتى ما بعد الانتخابات"، متهما زعيمة الديموقراطيين في الكونغرس نانسي بيلوسي بعدم التفاوض "بحسن نية".

وأضاف "سنصوت بعد فوزي على خطة مساعدة كبيرة محورها العمال الأمريكيون والشركات الصغيرة".

وسارعت رئيسة مجلس النواب إلى التنديد بقرار ترامب، متّهمة إياه بأنّه "يقدّم مصلحته على مصلحة البلاد".

وقالت بيلوسي في بيان "مجدّداً، أظهر الرئيس ترامب وجهه الحقيقي: تقديم مصلحته على مصلحة البلاد، مع تواطؤ كامل لأعضاء الكونغرس الجمهوريين".

بدوره ندد المرشّح الديموقراطي للرئاسة جو بايدن بقرار ترامب متّهماً منافسه في الانتخابات المقرّرة بعد أقلّ من شهر بـ"إدارة ظهره" للأمريكيين.

وقال بايدن: "لقد أدار ظهره لكل عامل لم يستعد وظيفته بعد... أدار ظهره للعائلات التي تعاني في تسديد الإيجار وتأمين الطعام ورعاية أولادها".

التداعيات الكارثية التي تهدد الاقتصاد الأمريكي

وتحاول إدارة ترامب والكونغرس منذ أكثر من شهرين التوافق على خطة مساعدة جديدة للأفراد والشركات، لكن حجم هذه الخطة لا يزال موضع خلاف.

واستأنفت بيلوسي ووزير الخزانة ستيفن منوتشين مفاوضاتهما منذ نحو أسبوع بوتيرة يومية. غير أن الهوة لا تزال شاسعة بين الجمهوريين والديموقراطيين.

وجاء إعلان ترامب بعد بضع ساعات من تحذير وجهه جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي حول التداعيات الكارثية التي تهدد الاقتصاد الأمريكي في حال عدم إقرار مساعدة اضافية.

وقال باول إن "هذا الأمر قد يؤدي إلى دينامية انكماش لأن الضعف يغذيه الضعف".

وسبق أن تبنى البيت الأبيض والكونغرس نهاية آذار/مارس خطة انعاش ضخمة بقيمة 2200 مليار دولار، لكن الإجراءات التي لحظتها تتبدد مفاعيلها تدريجا وخصوصا المساعدات الإضافية لمن فقدوا وظائفهم والقروض للشركات المتوسطة والصغيرة.