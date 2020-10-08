تيلور سويفت تدعم بايدن في الانتخابات ل"بدء مسيرة" شفاء الولايات المتحدة

أعلنت المغنية الأمريكية تيلور سويفت الأربعاء دعمها المرشّح الديمقراطي لانتخابات البيت الأبيض جو بايدن والسيناتور كامالا هاريس التي اختارها لمنصب نائبة الرئيس، معتبرة أن انتخابهما سيجعل الولايات المتحدة تبدأ بالتماثل للشفاء بعد عهد الرئيس دونالد ترامب.

وكانت المغنية التي يتابعها عشرات الملايين على شبكات التواصل الاجتماعي لمّحت إلى رغبتها في دعم بايدن، لكنها لم تصدر أي إعلان رسمي في هذا الشأن.

وقالت سويفت لمجلة "في" التي نشرت على موقعها الإلكتروني مقتطفات من عددها المقبل الخاص بشتاء 2020 "سأكون فخورة بالتصويت لجو بايدن وكامالا هاريس".

وأضافت "أنا مقتنعة بـأن الولايات المتحدة ستحظى في ظل إدارتهما بفرصة بدء مسيرة الشفاء التي تشكّل حاجة ماسّة لها".

I spoke to @vmagazine about why I’ll be voting for Joe Biden for president. So apt that it’s come out on the night of the VP debate. Gonna be watching and supporting @KamalaHarris by yelling at the tv a lot. And I also have custom cookies 🍪💪😘



📷 @inezandvinoodhpic.twitter.com/DByvIgKocr — Taylor Swift (@taylorswift13) October 7, 2020

وتابعت "التغيير الذي نحتاج إليه هو انتخاب رئيس يعترف بأن الأشخاص الملوّني البشرة يستحقون أن يشعروا بالأمان، وبأنهم ممثَلون، وبأن النساء يستحققن أن يكون القرار لهنّ في شأن أجسادهن" وبأن المثليين "يستحقون أن يحظوا بالاعتراف وأن يكونوا مندمجين".

ورأت أن "الجميع يستحق حكومة تأخذ المخاطر الصحية العالمية على محمل الجدّ وتعطي الأولوية لحياة شعبها".

ونشرت المغنية الثلاثينية لاحقاً صورة غلاف المجلة التي يظهر فيها وجهها وقد طبعت عليه كلمة "صوّتوا"، إضافة إلى صورة لها تحمل صحناً يحوي قطعاً من الحلوى تحمل اسمّي "بايدن" و"هاريس".

ومع أن سويفت كانت ترفض لوقت طويل التحدث في السياسة، دعت في أيار/مايو الفائت إلى التصويت ضد ترامب، بعدما أغضبتها تصريحاته في شأن الاضطرابات التي أعقبت مقتل جورج فلويد.