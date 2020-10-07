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الافراج بكفالة عن شرطي متهم في قضية مقتل جورج فلويد

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بقلم:  يورونيوز
الشرطي ديريك شوفان المتهم بقتل جورج فلويد
الشرطي ديريك شوفان المتهم بقتل جورج فلويد   -   حقوق النشر  HANDOUT/AFP
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أظهرت وثائق قضائية الأربعاء إطلاق سراح الشرطي الأبيض ديريك شوفين المتهم الرئيسي في قتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد مقابل دفع كفالة مالية يبلغ قيمتها مليون دولار في انتظار المحاكمة.

ومن المقرر أن يحاكم الشرطي المتهم البالغ من العمر 44 عامًا في مارس- آذار المقبل رفقة ثلاثة من زملائه السابقين، المتهمين بالتواطؤ، في هذه الجريمة التي أطلقت أكبر مشاهرات مناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة منذ حركة الحقوق المدنية في الستينيات.

وصور الشرطي المتهم في الـ 25 مايو- آيار، في مينيابوليس وهو يضغط على رقبة جورج فلويد لما يقرب من تسع دقائق، ما أدى إلى وفاته.

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