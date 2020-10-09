إصابة وزيرة جزائرية بكوفيد-19

أعلنت كاتبة الدولة المكلّفة رياضة النخبة في الحكومة الجزائرية سليمة سواكري مساء الجمعة إصابتها بفيروس كورونا المستجدّ، لتكون أوّل عضو في الحكومة يصاب بالوباء منذ بداية انتشاره في آذار/مارس.

وكتبت سواكري على فيسبوك "تأكّدت إصابتي بفيروس كوفيد-19. أسأل الله الشفاء لي ولجميع المرضى".

وسواكري أوّل وزيرة جزائريّة تصاب بالوباء، علما أنّ اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون تجري عبر التواصل المرئي عن بُعد.

وكان آخر نشاط غطّته وسائل الإعلام لسواكري، وهي بطلة سابقة في رياضة الجودو، زيارتها لرياضيّي منتخب المصارعة والملاكمة المشاركين في الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021.

والجمعة، أعلنت وزارة الصحة وفاة 1789 شخصاً منذ ظهور الوباء في آذار/مارس، منهم 4 خلال الـ 24 ساعة الماضية. أمّا إجمالي الإصابات فبلغ 52,804.