أربعة قتلى في حريق وانفجار خزان وقود في بيروت (الصليب الأحمر)

لقي 4 أشخاص حتفهم الجمعة جراء حريق وانفجار خزان للوقود في منطقة مكتظة بالسكان في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأعلن الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة، في اتصال مع "الوكالة الوطنية للاعلام " عن سقوط 4 قتلى وعشرات الجرحى جراء انفجار خزان للوقود في منطقة ابو شاكر، في الطريق الجديدة.

وأفاد الملازم على نجم من فوج إطفاء بيروت في حديث لوكالة "فرانس برس"عن اشتعال النيران في "خزان للوقود" ووقوع انفجار في منطقة طريق الجديدة، مشيرا إلى أن أسباب اندلاع الحريق مجهولة حتى هذه الأثناء.

ويعمل رجال الإطفاء على إجلاء سكان المباني المجاورة.

وطالب ‏وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، المستشفيات بإستقبال جرحى الانفجار على نفقة الوزارة.

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، علق رئيس الوزراء السابق سعد الحريري: "‏نسأل الله تعالى أن يلطف بأهلنا وأحبتنا في الطريق الجديدة .اتقدم منهم بأحر التعازي، واناشدهم التزام الحذر والتعاون مع رجال الاطفاء والدفاع المدني لمواجهة آثار الانفجار، كما اناشد الشباب خصوصا التزام موجبات الحماية من وباء الكورونا وعدم التجمع في محيط الحادث وامام مستشفى المقاصد".

وأكد في تغريدة ثانية أنه "على تواصل مع كافة الجهات الأمنية المختصة للوقوف على أسباب الانفجار ومتابعة الأوضاع الصحية للجرحى والمصابين".