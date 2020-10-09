تويتر يمنع أي تغريدات تتضمن إعلانا بالفوز في الإنتخابات قبل صدور النتائج رسميا

أعلن موقع تويتر الجمعة، عن اتخاذ تدابير تمنع نشر تغريدات تعلن عن فوز مرشح أو انتصاره في الانتخابات وذلك مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية والمزمع إجراؤها في الثالث من نوفمبر- تشرين الثاني القادم.

ويشمل الإجراء كل المستخدمين للموقع بما في ذلك حسابات المرشحين أنفسهم أي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن في هذه الحالة.

وذكر تويتر أنه "لا يمكن -لأي مستخدم- أن يعلن فوزه في الانتخابات قبل الإعلان عنه رسميا".

كما أفاد الموقع أن التغريدات سيسمح بنشرها فقط بعد الإعلان عن النتائج الأولية والنهائية للانتخابات من قبل الجهات الحكومية المسؤولة عن الانتخابات أو من قبل وسيلتي إعلام أمريكيتين كبيرتين تنشران النتائج بشكل مستقل.

ولم تحدد تويتر أي وسيلة إعلامية بشكل خاص لكن غالبا ما تعلن شبكة فوكس نيوز وسي أن أن و أي بي سي نيوز ووكالة أسوشيتد برس عن النتائج.

ويهدف الإجراء الذي اتخذته المنصة إلى منع انتشار وتداول الأخبار المغلوطة أو الكاذبة على فضائها مع اقتراب الاستحقاقات الإنتخابية.

وكان كل من موقعي تويتر وفيسبوك قد حذفا يوم الثلاثاء تغريدة (في تويتر) ومنشورا (على فيسبوك) للرئيس ترامب قلل فيها من شأن فيروس كورونا حين أشار إلى "اقتراب موعد الإنفلونزا" التي قال عنها إنها تحصد الارواح اكثر من فيروس كوفيد-19.

وذكر الموقعين أن المنشور يخالف سياستهما ويروج لأخبار خاطئة بخصوص فيروس كورونا المستجد.

وكثف تويتر في الفترة الأخيرة من الإجراءات الهادفة لمنع أي أخبار كاذبة حيث قام في شهر سبتمبر أيلول بوضع مؤشر أو علامة خاصة على تغريدات قد تحمل أخبارا خاطئة خلال المناظرة الرئاسية التي جمعت بين ترامب وبايدن.

ويمكن من خلال النقر على المؤشر المثبت على التغريدة الانتقال إلى مواقع رسمية تتعلق بالمعلومة المنشورة.