تجدد القصف في ناغورني كره باغ على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار

تعرّضت مدينة ستيباناكرت، المدينة الرئيسية في إقليم ناغورني قره باغ الخاضع لسيطرة انفصاليين أرمن، السبت لعمليات قصف، على الرغم من اتفاق على وقف إطلاق النار دخل نظرياً حيّز التنفيذ عند الظهر.

وسمع في أنحاء مدينة ستيباناكرت دوي سبعة انفجارات قوية.

وبعيد الانفجارات دوّت صفارات الإنذار لدقائق عدة لدعوة السكان إلى الاحتماء في الأقبية والملاجئ.

وكان الاتفاق الذي تم التوصل إليه فجر السبت ودخل ظهرا (الساعة 8,00 ت غ) حيّز التنفيذ، قد بدا سارياً نسبياً إذ شهدت المدينة هدوءاً بعد معارك عنيفة استمرت أياماً.

ووافق وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان بوساطة روسية، على وقف إطلاق النار في مفاوضات استمرت أكثر من عشر ساعات وانتهت في وقت متأخر من ليل الجمعة السبت.