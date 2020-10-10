الإعصار دلتا يتراجع إلى عاصفة استوائية مع بلوغه لويزيانا في الولايات المتحدة

وصل الإعصار دلتا ترافقه رياح عنيفة سواحل لويزيانا في الولايات المتحدة، التي سبق أن تضررت بشدة من سوء الأحوال الجوية منذ عدة أشهر، لكنه تراجع السبت إلى عاصفة استوائية.

ودلتا هي العاصفة العنيفة العاشرة التي تضرب الولايات المتحدة هذا العام، وهو عدد غير مسبوق، طالت ست منها وبدرجات متفاوتة، لويزيانا. وقالت مصادر أميركية إن الإعصار أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن آلاف الوحدات السكنية.

ووصل الإعصار البرّ قرب مدينة كاميرون الساحلية مساء الجمعة وكان في الفئة الثانية على سلم من خمس فئات، مع رياح وصلت سرعتها حتى 160 كلم بالساعة، وفق المركز الوطني للأعاصير.

وسرعان ما تراجعت قوة دلتا مع وصوله البر، ليتدنى إلى الفئة الأولى (عاصفة استوائية) في وقت مبكر السبت.

وتسبب دلتا بانقطاع الكهرباء في الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة. وبحسب موقع "باور أوْتج" المتخصص، كان أكثر من 250 ألف شخص دون كهرباء في الولاية.

وعلى الرغم من أن الرياح التي ضربت الولاية جاءت أقل قوةً مما كان متوقعاً في البداية، إلا أن دلتا يعصف بمنطقة من الساحل الأميركي سبق أن تضررت بشدة من الإعصار لورا في أواخر آب/أغسطس.

وضرب الإعصاران الأرض تقريباً في المكان نفسه.