كوفيد-19: ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات في إيطاليا وفرنسا وألمانيا.. وأبرز المستجدات العالمية

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات بكوفيد-19 عالمياً سجّل رقماً قياسياً يوم الجمعة، حيث سجّلت 350 ألف إصابة رسمياً حول العالم، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 36 مليون.

وسجّلت في أوروبا وحدها إصابة 209 آلاف شخص بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية وفاة 24 شخصاً بعد إصابتهم بوباء كوفيد-19، ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 4996. وسجّلت السعودية في الساعات الـ24 الأخيرة 407 إصابات جديدة، مشيرة إلى أنها أجرت نحو 6.9 مليون اختبار منذ بدء انتشار الوباء.

أكثر من عشرة ملايين إصابة

تجاوز عدد الإصابات بكوفيد-19 في أميركا اللاتينية والكاريبي عتبة العشرة ملايين، اليوم، السبت. وسجّلت المنطقة التي تعد الأكثر تضرراً من حيث الوفيات وعدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم عشرة ملايين و1833 مصاباً، توفي منهم 366 ألفاً و637 وتعافى ثمانية ملايين و537 ألفا و563. وتعد البرازيل الأكثر تضرراً تليها كولومبيا ثم الأرجنتين والبيرو.

إيطاليا

قال المعهد العالي للصحة في إيطاليا إن انتشار الوباء "يتسارع" في الساعات الأخيرة، حيث سجّلت 5372 إصابة في اليوم الأخير. وفي تقرير نشر أمس، قال المعهد إن الفترة الممتدة بين 28 أيلول/سبتمبر و4 تشرين الأول/أكتوبر شهدت تراجعاً في "الأمن الصحي"، مشيرةً في الوقت عينه إلى تقدم ملحوظ لانتشار الفيروس.

وكانت إيطاليا سجّلت الخميس 4.458 إصابة.

الهند

سجّلت الهند نحو 73 ألف إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ونحو ألف حالة وفاة، ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي في البلاد إلى 107.416 وفية. وتسجل الهند يومياً نحو 70 ألف إصابة جديدة كمعدّل يومي، بعدما شهدت أعلى المعدلات في منتصف أيلول/سبتمبر، حيث فاق عدد الحالات اليومية في حينها 90 ألف حالة.

ألمانيا

سجّلت ألمانيا 4721 إصابة جديدة بالفيروس و15 وفية في الساعات الـ24 الأخيرة، بحسب ما قاله معهد روبرت كوخ. وفيما سجّلت 4500 إصابة يوم الجمعة، ينوّه المعهد إلى "الارتفاع" في الإصابات.

فرنسا

منذ أمس الجمعة أعلنت السلطات الصحية الفرنسية عن تدهور في مؤشرات وباء كوفيد -19 بشكل كبير خلال الـ 24 ساعة الأخير مع زيادة جديدة في عدد المرضى في العناية المركزة وأكثر من 20 ألف حالة إيجابية جديدة، وهو رقم قياسي جديد.