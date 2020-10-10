فيديو: مقتل شخصين في حرائق غابات سوريا

قُتل شخصان وعاني العشرات من مشاكل ضيق التنفس جرّاء حرائق الغابات في سوريا إبان موجة الطقس الحار التي تضرب عدة مناطق شرق أوسطية.

والتهمت النيران مساحات واسعة من الغابات بمحافظات حمص واللاذقية بالإضافة على بعض المناطق في وسط سوريا.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نقلاً عن باسم دوبا، مدير دائرة الحراج في مديرية الزراعة في اللاذقية، إن عدد الحرائق بلغ 85 حريقاً في مواقع مختلفة عبر البلاد.

وانهار جزء من مخزن تابع لشركة التبغ المملوكة للدولة نتيجة الحرائق المشتعلة في بلدة القرداحة في اللاذقية.

وتسابق عناصر الإطفاء الزمن للسيطرة على تلك الحرائق بمساعدة المحليين من السكان.