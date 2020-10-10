شاهد: تثبيت المئات من الأعلام تكريماً لضحايا كوفيد-19 في الأرجنتين

قامت مجموعة من السكان بتثبيت أكثر من 500 علم على شاطئ بريستول في منتجع مار دي بلاتا الأرجنتيني تكريماً لضحايا فيروس كورونا المستجد في المنطقة.

ويحاول السكان لفت انتباه السلطات للتزايد المستمر في اعداد الإصابات بكوفيد-19 في المناطق الشاطئية في وقت تنخفض فيه الأعداد في العاصمة بوينس آيرس ومحيطها.

وتعيش الأرجنتين، الواقعة في النصف الجنوبي للكرة الأرضية، موسم الصيف الذي يشهد تدفق مئات الآلاف من الزائرين إلى المناطق الساحلية.

ولم تعلن السلطات الأرجنتينية أي إجراءات خاصة لمكافحة انتشار الفيروس في تلك المناطق السياحية.

وسجلت الأرجنتين أكثر من 855 ألف إصابة و22710 حالة وفاة جراء الفيروس حتى الآن.