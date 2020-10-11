فرنسا: مونبلييه وتولوز تدخلان قائمة المدن الخاضعة لـ"حالة تأهب قصوى"

ستدرج مدينتا مونبلييه وتولوز الفرنسيتان اعتباراً من الثلاثاء في قائمة المدن الخاضعة لـ"حالة تأهب قصوى" بسبب جائحة كوفيد-19، وفق ما أعلنت السلطات.

والسبت أدرجت مدن ليون وغرونوبل (وسط-شرق) وسانت إتيان (وسط) وليل (شمال) في قائمة المدن الخاضعة لـ"حالة تأهب قصوى" أسوة بباريس وإيكس مرسيليا (جنوب-شرق) وغوادلوب (الأنتيل).

وتسجّل وتيرة الإصابات الجديدة أرقاماً مرتفعة للغاية (أكثر من 16 ألف إصابة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، نحو 27 ألف إصابة إضافية السبت)، وكذلك الأمر بالنسبة للمصابين الذين يتم إدخالهم أقسام الإنعاش (1483 مريضاً الأحد، رقم قياسي منذ أيار/مايو).

وتُفرض حالة التأهب القصوى في المناطق التي تتخطى 250 إصابة جديدة لكل 100 ألف نسمة على مدى سبعة أيام، والتي تتخطى مئة إصابة لدى السكان الذين تفوق أعمارهم 65 عاماً، والتي تبلغ نسبة إشغال مصابي كوفيد-19 فيها 30 بالمئة من إجمالي أسرة أقسام الإنعاش في مستشفياتها.

وتفرض حالة التأهب القصوى إغلاق الحانات وقاعات الرياضة وتشديد القيود في المطاعم وخفض نسب الحضور في الجامعات وفرض حد أقصى للرواد في المراكز التجارية.

ومنذ بدء الجائحة سجّلت فرنسا 32 ألفاً و684 وفاة بكوفيد-19.