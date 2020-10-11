ترامب: "لديّ مناعة" ضدّ كوفيد-19

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم، الأحد، أن أصبح لديه مناعة ضدّ كوفيد-19، وذلك بعد يوم على نشر طبيب البيت الأبيض رسالة جاء فيها أن الرئيس "لم يعد مُعدياً".

وقال ترامب خلال لقاء مع شبكة فوكس نيوز "يبدو أنه صار لديّ مناعة ضدّ كوفيد-19، لفترة طويلة، وربما لفترة قصيرة، ربما دائماً. لا أحد يعرف حقاً ولكن صار عندي مناعة".

وأصيب ترامب بفيروس كورونا الأسبوع الفائت ونقل على إثر ذلك من البيت الأبيض إلى مستشفى عسكري مجاور، حيث تلقى العلاج. وأثارت إصابته ردود فعل عالمية ولكنه تحولت إلى مادة سياسية في الداخل.

فترامب كان رفض سابقاً لبس الكمامة، واتهمه الديمقراطيون، خصوصاً خصمه في الانتخابات الرئاسية، جو بايدن، بسوء إدارة أزمة كورونا، ما أدى إلى جعل الولايات المتحدة أكثر الدول تضرراً في العالم.

وإدارة الأزمة أثرت على ترامب سلباً بحسب استطلاع للرأي نشرته كل من صحيفة واشنطن بوست وشبكة "آي بي سي نيوز" الأميركيتين الأحد، حيث أظهر الاستطلاع تقدماً بفارق 12 نقطة لصالح بايدن.