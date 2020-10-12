دبي وجهة لأفخر المنتجعات الصحية وأفضل العلاجات في العالم

دبي، وجهة من الدرجة الأولى تقدم أجود ما في عالم السفر والرفاهية. في هذه الحلقة من إكسبلور Explore ، سنأخذك في رحلة شاملة حيث نختبر أفضل العلاجات الصحية التي تقدمها المدينة. ونبدأ من أنانتارا سبا في نخلة جميرا.

مع 24 غرفة علاج، يوفر هذا الملاذ، أنانتارا سبا، ذو الطراز الآسيوي رفاهية فاخرة لتجديد شباب الجسم، تشمل العلاجات جلسات تدليك المغنيسيوم المعززة للمناعة.

حسب خبيرة التدليك في هذا المنتجع الصحي فإن للمغنيسيوم فوائد صحية كثيرة، فهو يقلل من تشنج العضلات ويساعد على النوم الجيد.

ويمكن للزوار أيضًا الاستفادة في هذا المنتجع من نصائح تتعلق بنمط الحياة ومعلومات التغذية والإرشاد الديناميكي.

تقول غالينا أنطونيوك، مديرة المنتجع الصحي في أنانتارا دبي، بالم جميرا: "نحن هنا بالطبع لنوجه العميل، لأن، ما هو التدليك وما هي هذه العلاجات؟ إنها ليست مجرد لحظة واحدة أو فعل. من المهم إن كنت ترغب بالحفاظ على وضع ذهني جيد وصحة جيدة أن تقوم بهذا باستمرار".

عبر المدينة في أبراج الإمارات ستجد Cryo، هذه العيادة متخصصة بالعلاج بالتبريد وهذا، بالنسبة لي، مرادف لأفلام الخيال العلمي، لذلك أتيت لمعرفة المزيد عن هذه العلاجات المتخصصة التي يتم إجراؤها في درجات حرارة دون الصفر.

بعد استخدامه في البدايات لعلاج أمراض الروماتيزم، تطور العلاج بالتبريد لتسخير أساليب التجميد السريع قصير المدى في تحسين الأداء وتعزيز الجمال والتنحيف.

تقول سانا ميمون، أخصائية العلاج الطبيعي، ° CRYO STAY YOUNG: "في علاج كرايو للجسد كاملاً، يتعرض الجسم لدرجات حرارة دون الصفر. مئة وأربعون درجة تحت الصفر لمدة ثلاث دقائق. الفائدة الأساسية من العلاج هي حرق حوالي ستمئة إلى ثمانمئة سعرة حرارية في كل جلسة تقريبًا، كما أنه يعزز عملية الاستقلاب و يحسن المناعة ويساعد على الشفاء".

فندق Mandarin Oriental هو واحد من أحدث الفنادق الفاخرة في دبي يتضمن منتجعاً صحياً ذا خمس نجوم.

وباء كوفيد-19 فرض عدة تحديات جديدة وتدابير سلامة على صناعة التجميل والصحة والرفاه التي فتحت أبوابها لاستقبال بضيوفها مرة أخرى.

تقول سارا كودنر، مديرة المنتجع الصحي، ماندارين أورينتال جميرا : "نتبع معايير نظافة عالية جدا وبروتوكولات عالية جدا، قمنا بتغيير جميع بروتوكولاتنا، وأعتقد أنه بمجرد أن يشعر الناس أنهم مرتاحون بالعودة إلينا هنا، سيشعروا بالحاجة إلى القدوم والحصول على العلاجات. وجدنا أن أناساً كثر تعرضوا لضغوط شديدة، عانوا من الأرق، والضغوط على الصحة العقلية والنفسية المنتشرة الآن مع فيروس كورونا ، مهم الآن، أكثر من أي وقت مضى، أن يكون هناك مزيد من التواصل البشري الذي أعتقد أننا جميعًا فقدناه خلال الوباء".

كذلك أحد أكثر علاجات الرفاهية شيوعًا في منتجع ماندرين أورينتال الصحي هو مصل فايتا دريب Vita Drip، يقدم بالتعاون مع عيادة إليكسير Elixir Clinic.

بعد استشارة الطبيب ، يوصل مصل جرعة الفيتامينات مع وعود بالشعور بالتحسن من الداخل.

تقول زهرة جيفراج بريمجي، مديرة العمليات في عيادة إليكسير: "هناك عدد من فيتامينات ب داخل هذا الخليط وخاصة فيتامين ب 12 وهو جيد جدًا لمنح الطاقة، لذا ستشعرون بدفعة طاقة مفاجئة مباشرة، لكن الأمر يستغرق وقتًا كذلك للشعور بمجمل التأثير. الخليط يذهب مباشرة إلى مجرى الدم، لذا تصل الفيتامينات إلى داخل الجسم بشكل أكثر فعالية مما لو أخذت من الطعام أو تم تناولها عبر الفم.

دبي، مدينة تفخر بقدرتها على تقديم أحدث العلاجات، وتلتزم بالتأكيد بنهجها الشامل.