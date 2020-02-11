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العالم

اكتشاف نوع جديد من الديناصورات قريب من التيرانوصور في أمريكا الشمالية

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
إعادة تشكيل هيكل تيرانوصور في متحف/ صورة توضيحية من الأرشيف
إعادة تشكيل هيكل تيرانوصور في متحف/ صورة توضيحية من الأرشيف   -  
حقوق النشر
أ ف ب
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قال علماء إنهم اكتشفوا نوعا جديدا من الديناصورات يرتبط ارتباطا وثيقا بالتيرانوصور الذي جاب سهول أمريكا الشمالية قبل حوالي 80 مليون عام.

ويعتقد أن "ثاناتوثيريستس ديغروتوروم" الذي يعني باليونانية "حصاد الموت" هو أقدم عضو في عائلة التيرانوصور الذي اكتشف حتى الآن في شمال أمريكا الشمالية، وقد يصل طوله إلى حوالى 8 أمتار.

والتيرانوصور وهو أشهر أنواع الديناصورات التي خلدت في فيلم "جوراسيك بارك" في العام 1993 لستيفن سبيلبرغ، كان موجودا قبل 66 مليون عام. لكن تاريخ وجود "ثاناتوثيريستس ديغروتوروم" يعود إلى 79 مليون عام على الأقل، وفق ما قال العلماء. وتوصلت الدراسة إلى أن هذا الديناصور كان شبيها بالديناصورات الأكثر بدائية التي عاشت في جنوب الولايات المتحدة.

وقال الباحثون إن التفاوت في شكل جماجم التيرانوصورات يعود إلى اختلاف الأنظمة الغذائية التي كانت تستند إلى نوع الفرائس التي كانت متاحة في ذلك الوقت.

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