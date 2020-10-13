شاهد: أنصار نادي لوس أنجلس ليكرز يحتفلون بتتويج ناديهم بلقب بطولة المحترفين

احتشد المشجعون في الشوارع خارج ستابلز سنتر في لوس أنجلس للاحتفال بفوز ناديهم لوس أنجلس ليكرز على ميامي هيت بـ 106-93 في نهائيات الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين.
وسجل أنتوني ديفيس 19 نقطة واسترجع 15 كرة مرتدة لفريق ليكرز، الذي لعب في ظروف محزنة عقب وفاة نجم ليكرز السابق الشهير كوبي براينت في كانون الثاني/يناير واضطر للعب خارج الديار جميع المباريات لمدة ثلاثة أشهر لإبقاء السكان في مأمن من فيروس كورونا.
وتخللت الاحتفالات بعض الاشتباكات مع الشرطة بعد إلقاء بعض الأنصار الحجارة والزجاجات على الشرطة. وفي وقت لاحق، انقسم التجمع الكبير إلى عدة مجموعات، وتم اعتقال بعض الأشخاص.
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