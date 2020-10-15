خطوط "راين" الإيرلندية تقلص طاقتها الاستيعابية بنسبة 40%

أعلنت خطوط "راين اير" الجوية الإيرلندية المنخفضة الكلفة الخميس أنها ستقلص من جديد الطاقة الاستيعابية لرحلاتها، بسبب وباء كوفيد-19 وانخفاض عدد الرحلات، لتصبح هذا الشتاء 40 % عوضا عن 60 % العام الماضي.

وأضافت الشركة في بيان أنها ستغلق كذلك محطاتها في كورك وشانون في إيرلندا، بالإضافة إلى تلك الموجودة في تولوز بفرنسا لهذا الموسم من تشرين الثاني/نوفمبر إلى آذار/مارس.

كما ستخفض إلى حد كبير عدد الطائرات في محطات بلجيكا وألمانيا وإسبانيا والبرتغال وفيينا.

وكانت راين إير قد قالت، في نهاية أيلول/سبتمبر، إنها تعتزم افتتاح محطة فرنسية جديدة في بوفيه في مقاطعة الواز، اعتبارًا من كانون الأول/ديسمبر، رغم انخفاض حركة النقل.

وتعتزم الشركة المحافظة على 65 % من شبكة خطوطها، ولكن بتواتر منخفض.

وتتوقع راين إير، من خلال هذه التدابير، استقبال 38 مليون مسافر خلال السنة المالية 2021.

وأعلنت راين إير في منتصف أيلول/سبتمبر، أنها تريد تقليص رحلاتها بنسبة 20 % في شهر تشرين الأول/ أكتوبر، بسبب تأثير قيود السفر التي فرضتها الحكومات للحد من انتشار الفيروس على الطلب.

وعزا رئيس مجموعة راين إير مايكل اوليري تخفيض عدد الرحلات إلى "سوء إدارة الرحلات الجوية في الاتحاد الأوروبي". وأضاف في معرض تأكيد رغبته في "تقليل الغاء الوظائف" أنه "سيكون من الضروري حتماً منح المزيد من الإجازات غير مدفوعة الأجر وتقاسم الوظائف هذا الشتاء في المحطات تم الاتفاق على تخفيض ساعات العمل والأجور فيها، ولكن هذا أفضل حل طويل الأمد من إلغاء هائل للوظائف".

وتابع "للأسف سيكون هناك المزيد من عمليات التسريح في بعض المحطات، التي لم نتوصل فيها إلى اتفاق بشأن العمل وتخفيض الأجور والتي هي البديل الوحيد" دون أن يحدد أياً منها.

ويعد قطاع الطيران من أكثر القطاعات تضررا من الوباء.

وأطلقت المنظمات التي تمثل القطاع الثلاثاء نداءً عالمياً للحصول على شريحة ثانية من المساعدات الحكومية ومواجهة الأزمة الصحية التي استنفدت مالية شركات الطيران والمطارات.

بالإضافة إلى ذلك، من أجل تفادي الخضوع للحجر الصحي - المطبق خاصة في المملكة المتحدة - يتعين على الحكومات "استخدام فحوصات" على الركاب قبل مغادرتهم، وفق ما ذكر مجلس المطارات الدولي ورابطة النقل الجوي الدولي الثلاثاء. واعتبرا أنه "بدون هذه الإجراءات، ليس من المبالغة القول بأن القطاع مقبل على الانهيار".