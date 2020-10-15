سناتور مقرب من ترامب: لدى الديمقراطيين فرصة جيدة للفوز في انتخابات الرئاسة

أقر السناتور الجمهوري ليندسي غراهام الخميس بأن لدى الديمقراطيين "فرصة جيدة" للفوز في الانتخابات الرئاسية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، لكن هذا لا يبرر تعليق اختيار القاضية التي اختارها الرئيس دونالد ترامب في المحكمة العليا.

وقال غراهام "لديكم فرصة جيدة للفوز في الانتخابات الرئاسية".

ومع ذلك، فقد اعتبر أنه من المشروع المضي قدما في تعيين القاضية المحافظة إيمي كوني باريت التي قال إنها "تماما المرشحة التي يتوقعها المرء من رئيس جمهوري".

وحددت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ التي يرأسها غراهام بدعم من الجمهوريين فقط، 22 تشرين الأول/أكتوبر موعدا للجولة الأولى من التصويت على تعيين هذه القاضية المعارضة للإجهاض.

وهذا التصويت سيمهد الطريق للتصويت النهائي في جلسة عامة قد تعقد قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية.

ونظرا إلى أن الجمهوريين يحظون بغالبية في مجلس الشيوخ (53 مقعدا من أصل 100) يفترض أن تحصل باريت على الضوء الأخضر اللازم لدخول المحكمة العليا مكان روث بادر غينسبرغ التي توفيت في 18 أيلول/سبتمبر.

وقالت السناتورة إيمي كلوبوشار "إنه أمر مخز" مشيرة إلى أن الجمهوريين رفضوا في العام 2016 الاستماع إلى قاض عينه الرئيس باراك أوباما في المحكمة العليا بحجة اقتراب موعد الانتخابات.

وأضافت أن "الملايين من الأشخاص يصوتون أثناء مناقشتنا".