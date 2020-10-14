بايدن يستميل ناخبي فلوريدا المسنين لدعمه في معركة شرسة ضدّ ترامب

وجّه المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية، جو بايدن، الثلاثاء، انتقادات حادّة لخصمه الجمهوري، الرئيس دونالد ترامب، على خلفية إدارته لوباء كوفيد-19، وذلك خلال جولة له في ولاية فلوريدا لاستقطاب شريحة الناخبين المسنين الذين منحوا في العام 2016 أصواتهم لترامب لكنّهم يميلون حالياً، على ما يبدو، للديمقراطيين.

وقال بايدن الذي يبلغ 77 عاماً من العمر أمام حشد صغير في مركز رعاية للمسنين في بيمبروك باينز، شمالَ ميامي، إنّ ترامب لا يكترث للمسنين، مضيفاً "هو لم يصبّ تركيزه يوماً عليكم. هذا الرئيس يهتمّ بالبورصة أكثر مما يهتمّ برفاه المسنّين"، مضيفاً أن "طريقة إدارته للوباء فوضوية، مثلما هي حال ولايته الرئاسية".

وانتقد بايدن أيضاً تصريحات سابقة لترامب حول الفيروس الذي أدّى إلى وفاة 215 ألف شخص في الولايات المتحدة، بينهم مسنّون كثر، قال فيها إن الفيروس "لا يصيب أحداً تقريباً". وقال نائب الرئيس السابق الذي وضع كمامة واقية طوال خطابه "أنتم قابلون للاستهلاك، أنتم قابلون للنسيان، انتم لا أحد تقريباً. هكذا يراكم" ترامب.

وتأتي زيارة بايدن إلى فلوريدا غداة مشاركة ترامب في حملة انتخابية فيها، هي الأولى له بعد خروجه من المستشفى وتعافيه من كوفيد-19. وعلى النقيض من التجمّعات الصغيرة التي يشارك فيها بايدن، احتشد الآلاف من مناصري ترامب لاستقباله في فلوريدا حيث استأنف حملته الانتخابية.

ويشارك ترامب (74 عاماً) الثلاثاء في تجمّع انتخابي في بنسلفانيا، ويتوجّه من بعده هذا الأسبوع إلى آيوا وكارولاينا الشمالية وفلوريدا وجورجيا في إطار سعيه لتعويض تأخره في استطلاعات الرأي عن بايدن بأكثر من عشر نقاط.

وفي انتخابات 2016 فاز ترامب بسهولة في ولايتي آيوا وجورجيا اللتين تظهر الاستطلاعات حالياً أنّ المعركة الانتخابية فيهما ستكون حامية. وكان ترامب فاز في فلوريدا في 2016 وحصل على أصوات كبار الناخبين الـ29، ما ساعده في تحقيق فوزه على المرشّحة الديمقراطية في حينه، هيلاري كلينتون.

تحوّل مزاج الناخبين المسنين

في الانتخابات الماضية فضّلت شريحة الناخبين الذين تتخطّى أعمارها 65 عاما ترامب على كلينتون بهامش 53 بالمئة مقابل 45 بالمئة، وفق مركز أبحاث "بيو" (Pew) ومسح آراء أجري بعد الخروج من مراكز الاقتراع. لكنّ الاستطلاعات الأخيرة تظهر تحوّلاً جذرياً في مزاج الناخبين المسنّين، على خلفية طريقة إدارة ترامب لأزمة كوفيد-19 التي يُعدّ المسنون أكبر شريحة من ضحاياها.

وأظهر استطلاع أجرته مؤخرا شبكة "إن بي سي" وصحيفة "وول ستريت جورنال" أنّ بايدن يتقدّم على ترامب في نوايا التصويت لدى المسنّين بـ27 نقطة بواقع 62 بالمئة مقابل 35 بالمئة، فيما منحه استطلاع لشبكة "سي إن إن" مع "إس إس أر إس" تقدّماً بفارق 21 نقطة لدى هذه الشريحة. ونشرت جامعة "فلوريدا أتلانتيك" استطلاعاً لآراء الناخبين المحتملين في الولاية رجّح حصول بايدن على 51 بالمئة من الأصوات مقابل 47% لترامب.

وقال كيفن واغنر أستاذ العلوم السياسية في جامعة فوريدا أتلانتيك إنّ "جو بايدن يواصل تقديم أداء أفضل في المنافسة على كسب أصوات المسنّين مقارنة بهيلاري كلينتون في 2016، وهذا ما قد يشكّل الفارق في فلوريدا". واعتبر واغنر 44 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع أن طريقة إدارة ترامب للأزمة الصحية جيدة أو ممتازة فيما اعتبرها 50 بالمئة ضعيفة أو سيئة.

وأعلن ترامب الأسبوع الماضي دعمه لكبار السنّ "الذين أفضّلهم"، مؤكّداً في مقطع فيديو أنه يريد منحهم وصولاً "مجانياً" لعلاجات وباء كوفيد-19 نفسها التي تلقّاها هو. والإثنين قلّل ترامب خلال مشاركته في التجمع الانتخابي في فلوريدا، من أهمية الاستطلاعات قائلاً "سنفوز بهذه الولاية، سنفوز باربع سنوات جديدة في البيت الأبيض".

وسخر من جديد من نائب الرئيس السابق الذي يلقبه "جو النائم"، مؤكّداً أنه لا يجذب "أي شخص تقريباً". وكتب ترامب في تغريدة مساء الإثنين "كان اليوم سيئاً بشكل خاص بالنسبة لجو النائم". وكان ترامب يشير إلى هفوتين ارتكبهما بايدن، الأولى نسيانه اسم السناتور ميت رومني عند حديثه عن "السناتور الذي كان في طائفة المورمون، الذي كان حاكماً".

والثانية عند إعلان بايدن الذي كان سناتوراً لأكثر من 35 عاماً، أنّه "ديمقراطي فخور مرشّح لمجلس الشيوخ"، قبل أن يستدرك ويقول "مرشح للرئاسة". وقال ترامب في تغريدة "لو قمت أنا بهذين الأمرين، يجري استبعادي". ووجه ميت رومني الذي كان مرشحاً لانتخابات عام 2012، انتقاداً لاذعاً للرئيس الثلاثاء، داعياً المرشحين إلى خفض النبرة "البغيضة والشائنة والمليئة بالكراهية" التي باتت محور الخطاب السياسي في البلاد.