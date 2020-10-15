فيديو: احتفالات في قرغيزستان بعد استقالة الرئيس جينبيكوف

أعلن سورونباي جينبيكوف رئيس قرغيزستان استقالته بعد احتجاجات على نتائج الانتخابات التشريعية، وهي المرة الثالثة التي يُطاح فيها بزعيم هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى بانتفاضة شعبية، خلال 15 عاما.

وقد احتفل المحتجون في بيكشك بقرار الرئيس جينبيكوف، إلا أنه من غير الواضح ما إن كانت احتجاجاتهم ستتوقف بعد هذا الإعلان، بعد أسبوع من بدئها.

وطالب المتظاهرون بحل البرلمان، وباستقال رئيسه، الذي وبحسب الدستور، هو الثاني في ترتيب السلطة.

وكان جينيبكوف قد رفض حتى الأمس الاستقالة، بعد موجة الاحتجاجات وضغوطات من سياسيين معارضين، بمن فيهم رئيس الوزراء الجديد، لكنه عاد وقال في بيان صدر عن مكتبه اليوم، إنه يخشى من تفشي العنف، في حال بقي في السلطة، مشيرا إلى المواجهات التي حصلت بين الشرطة والجيش.

وجاء في البيان: "في هذه الحالة ستراق الدماء، لا أريد أن يسجل التاريخ أنني رئيس سفك الدماء وأطلق النار على مواطنيه".

وأضاف: "الوضع متوتر، ولا أريد مزيدا من التصعيد".

وحث السياسيين والمعارضين على وقف الاحتجاجات لإعادة الحياة إلى طبيعتها في المدن.

يذكر أن قرغيزستان إحدى أفقر الدول التي كانت ضمن الاتحاد السوفيتي السابق، وهي عضو في تحالفات اقتصادية وأمنية تقودها روسيا، كما تستضيف قاعدة جوية روسيا، وتعتمد في اقتصادها على دعم موسكو.

وكانت هذه الدولة في السابق موقع قاعدة جوية أمريكية، في الحرب على أفغانستان.

المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال إن وقف الدعم لقرغيزستان في هذه الفترة أمر منطقي، حيث لا توجد حكومة فيها حتى الآن.