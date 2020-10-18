الشرطة الإسبانية توقف نجم يوتيوب لقيادته السيارة بسرعة 233 كيلومتراً في الساعة

أوقفت الشرطة الإسبانية أحد نجوم منصة "يوتيوب" لأنه صوّر نفسه وهو يقود بسرعة 233 كيلومتراً سيارة أعاره إياها أحد متابعيه، على طريق عامة حددت فيها السرعة القصوى بثمانين كيلومتراً في الساعة.

وأوضحت الشرطة في بيان أنها أوقفت الرجل بناء على بلاغ من "أحد المواطنين" أثناء قيادته "سيارة فارهة" على الطريق السريعة إم-45 من العاصمة في اتجاه فالنسيا.

ولم تكشف الشرطة عن هوية الموقوف المتخصص في مجال السيارات، لكنّ عدد متابعي قناته على "يوتيوب" يتجاوز المليونين، وينشر عليها مقاطع فيديو عن اختباراته للسيارات، ويفصل فوائد المركبة وعيوبها أو يشرح التصليحات التي يستطيع إجراءها لها.

وأشار البيان إلى أن قناته تسجل 445 مليون مشاهدة منها 1,3 مليون مشاهدة لهذا الفيديو فقط، بعد أربعة أيام من نشره. وأوضح مالك السيارة للشرطة أن الموقوف لم ينبهه عندما استعار منه السيارة إلى أنه ينوي اختبار سرعتها القصوى على الطريق السريعة العامة.