أبطال فيلم المنتقمون "أفنجرز" يهبون لدعم جو بايدن

يعتزم العديد من الممثلين الأمريكيين الذين لعبوا أدوار البطولة في فيلم "المنتقمون، أفنجر" المشاركة في جمع تبرعات مالية، لفائدة المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بادين، يوم الثلاثاء بحسب موقع "دادلاين". ومن بين أولئك الممثلين نجد كريس إيفانس وسكارليت جونسون ودون شيدل وبول رود ومارك روفالو وزوي سالدانا وآخرون.

وتؤدي تلك الشخصيات أدوار "كابتن أمريكا" و"الأرملة السوداء" و"أنتمان" و"هولك" و"وور مشين" و"غامورا" في عالم "مارفال"، وينضم إلى هؤلاء، الأخوان روسو اللذان أخرجا أفلام "أفنجرز" الأخيرة.

وسيقوم المبادرون بجمع التبرعات من خلال حدث افتراضي تحت عنوان: "ضرورة أملاها كوفيد"، حيث يروي الممثلون في أفنجرز طرائف، ويجيبون عن أسئلة تختبر من خلالها معارفهم.

وكان ممثلون آخرون في هيوليود مثل صاموئيل جاكسون قد دعموا المرشح الديمقراطي جو بايدين وزميلته المرشحة الأخرى كامالا هاريس، وكذلك فعل دوين جونسون لأول مرة في مسيرته المهنية.

وحطم بايدن رقما قياسا في جمع التبرعات الشهرية خلال أيلول/سبتمبر، بما يقارب 383 مليون دولار، وذلك إثر مناظرة تلفزيونية أمام دونالد ترامب، الذي جمع 248 مليون دولار.

وقبل أسبوعين من انتخابات 3 تشرين الثاني/نوفمبر، سجل المرشح الديمقراطي بايدن تقدما أمام ترامب بتسع نقاط على المستوى الوطني، ولكن مثل انتخابات 2016، فإن استطلاعات الرأي قد تكون نجاعتها محدودة.