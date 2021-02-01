ممرضة سويدية تتفوق على 12000 متقدم وتفوز بحضور مهرجان سينمائي في منارة معزولة وحيدة

ابتسم الحظ لممرضة سويدية بعدما فازت في مسابقة لمتابعة مهرجان غوتنبرغ السينمائي، وحيدة، في جزيرة صغيرة، وذلك لمدة أسبوع كامل.

وتقدمت ممرضة الطوارئ ليزا إنروث على نحو 12 ألف من عشاق السينما الذين تقدموا للمسابقة من نحو 45 دولة آملا في الفوز بفرصة متابعة المهرجان السينمائي.

وستقضي بذلك إنورث أسبوعاً كاملاً في منارة جزيرة هامنسكار التي تقع في بحر الشمال على الساحل الغربي للسويد لتستمتع بمشاهدة أكثر من 60 فيلما مشاركا في المهرجان.

وقالت إنروث في بيان "من خلال عملي في مجال الرعاية الصحية يبدو أنني أمضيت وقتًا طويلاً في الاستماع وإجراء الاختبار والمواساة. أشعر باستنزاف طاقتي".

ممرضة السويدية ليزا إنروث خلال مقابلة صحفية بالجزيرة Thomas Johansson/AP

وأضافت: "الرياح والبحر وإمكانية أن تكون جزءاً من نوع مختلف تمامًا من الواقع لمدة أسبوع كل هذا جذاب حقاً".

الغرفة التي ستكون قاعة عرض للأفلام المشاركة في المهرجان Thomas Johansson/AP

وقالت المديرة التنفيذية لمهرجان غوثنبرغ السينمائي ميرجا ويستر "لم يكن اختيار شخص واحد من بين 12 ألف شخص بالمهمة السهلة، لكن ليزا تركت انطباعًا قويًا في رسالتها".

وتضمنت عملية اختيار المشاركين خطاباً مكتوباً بالإضافة إلى المقابلات والاختبارات للتأكد من أن الشخص المختار يمكنه تحمل العزلة.