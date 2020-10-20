إسرائيل والإمارات تتفقان على إعفاء مواطنيهما من تأشيرات السفر بين البلدين

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء أن إسرائيل والإمارات اتفقتا على إعفاء مواطني البلدين من تأشيرات السفر، لتكون الإمارات أول دولة عربية يستثنى مواطنيها من هذا الإجراء لدخول الدولة العبرية.

وقال نتنياهو بعد استقباله أول وفد إماراتي رسمي وصل للتوقيع على عدد من الاتفاقيات بين الجانبين "نحن نعفي مواطنينا من تأشيرات السفر". ويأتي هذا الإعلان بعد أكثر من شهر على توقيع البلدين اتفاقية لتطبيع العلاقات برعاية أمريكية وأضاف رئيس الوزراء مخاطبا رئيس الوفد وزير الدولة لشؤون المالية حميد عبيد الطاير ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين "اليوم نصنع التاريخ ليبقى للأجيال القادمة (...) سنتذكر هذا اليوم باعتباره يوما مجيدا للسلام".

ويضم الوفد الرسمي الإماراتي الذي وصل من أبوظبي على متن طائرة تابعة لشركة "الاتحاد للطيران"، الناقل الرسمي لدولة الإمارات، وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري.

وبالإضافة إلى اتفاقية الإعفاء من تأشيرات السفر، وقع مسؤولو البلدين في مطار بن غوريون على ثلاث اتفاقيات تتعلق بالاستثمار والطيران والتعاون العلمي.

ويأتي هذا الإعلان بعد أكثر من شهر على توقيع البلدين اتفاقية لتطبيع العلاقات برعاية أمريكية.

وصادقت الإمارات على اتفاقية تطبيع العلاقات الإثنين، في حين وافق البرلمان الإسرائيلي عليها الأسبوع الماضي.

وأصبحت الإمارات والبحرين ثالث ورابع دولة عربية تطبع العلاقات مع إسرائيل، بعد الأردن عام 1994 ومصر عام 1979.

وندد الفلسطينيون بما يُسمى "اتفاقيات أبراهام" وتخلّوا عن رئاسة مجلس الجامعة العربية في دورته الحالية احتجاجا على إخفاقها في التوصل إلى مشروع قرار يرفض اتفاقي التطبيع.

ويرى الفلسطينيون بتوقيع الدول الخليجية على هذه الاتفاقيات مع إسرائيل، تخليا عن الإجماع العربي الذي جعل حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطا أساسيا لإحلال السلام مع الدولة العبرية.

وتوجه وفد إماراتي إلى إسرائيل الثلاثاء في أول زيارة رسمية لمسؤولين من البلد الخليجي منذ أن قامت الدولتان بتطبيع العلاقات، على أن يجري التوقيع على عدد من الاتفاقيات تشمل الرحلات الجوية والتأشيرات.

وأصبحت الإمارات والبحرين ثالث ورابع دولة عربية تطبع العلاقات مع إسرائيل، بعد الأردن عام 1994 ومصر عام 1979.