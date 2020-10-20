"نوكيا" تطور أول شبكة اتصالات محمولة على القمر لحساب "ناسا"

تعتزم "نوكيا" تطوير أول شبكة اتصالات هاتفية محمولة يمكن تشغيلها على القمر، في إطار مشروع تعمل عليه وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) لإقامة قاعدة بشرية دائمة، على ما أعلنت المجموعة الفنلندية الإثنين.

وأوضحت "نوكيا" في بيان أن شبكة الاتصالات من الجيل الرابع هذه ستكون "أول شبكة اتصالات خلوية على القمر"، وستتسم بـ"قدرة دمج فائقة وتوفير للطاقة وقدرة على مقاومة الظروف الفضائية".

وأشارت المجموعة الفنلندية إلى أنها ستنشر الشبكة على سطح القمر اعتبارا من نهاية 2022، عن طريق مركبة الهبوط القمرية التي تعمل على تطويرها شركة "إنتويتيف ماشينز" الأمريكية.

وأكدت "ناسا" لوكالة فرانس برس أن هذا المشروع سيفضي إلى إقامة أول شبكة اتصالات خلوية على القمر الذي وطأ البشر سطحه آخر مرة سنة 1972.

ومن شأن الشبكة التي ستعمل تلقائيا مع النزول على القمر، أن توفر خصوصا اتصالا لاسلكيا يغطي "أي نشاط يقوم به رواد الفضاء، ما يتيح التواصل المتبادل عبر الصوت والفيديو، فضلا عن عمليات قياس عن بعد وتبادل البيانات البيومترية، وأيضا نشر الروبوتات وتشغيلها"، وفق المجموعة الفنلندية.

وقد فازت "نوكيا" بفرعها الأمريكي بالعقد البالغ قيمته 14,1 مليون دولار، في إطار سلسلة عقود كشفت عنها "ناسا" الجمعة. وسيوفر النظام اتصالات على سطح القمر "لمسافات أكبر وبسرعة أعلى وطريقة موثوقة أكثر مقارنة مع المعايير الحالية"، وفق ما أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية في بيانها.

ومن المقرر أن يطأ رائدا فضاء أمريكيان، بينهما امرأة، سطح القمر سنة 2024 في إطار مهمة "أرتيميس 3"، كما تسعى "ناسا" إلى إقامة قاعدة دائمة في مقدمة لمهمة محتملة نحو المريخ.