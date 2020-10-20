السويد تحظر معدات المتعاملين الصينيين هواوي وZTE

أعلنت هيئة الاستئناف الثلاثاء أن السويد ستحظر، كإجراء لحماية الأمن القومي، المعدات الجديدة للمجموعتين الصينيتين هواوي وZTE الخاصة بشبكة اتصالات الجيل الخامس الجديدة.

وسيتعين على المتعاملين إزالة المعدات المثبتة بالفعل بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2025.

يأتي هذا الحظر نتيجة لقانون جديد تم اعتماده في بداية العام، وكذلك نتيجة لتقييم السلطات العسكرية والاستخباراتية بهدف "ضمان عدم تعريض استخدام ترددات أمن السويد للخطر"بحسب ما كتبته هيئة الاتصالات السويدية في بيان.