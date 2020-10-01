غوغل يكشف عن "بكسل 5" ويطمح إلى منافسة سامسونغ وآبل وهواوي

كشف العملاق الأميركي غوغل الأربعاء عن هاتفين محمولين جديدين مزوّدان بتكنولوجيا تتيح لهما الاتصال بشبكة الجيل الخامس (5 جي)، ستنتجهما بكسل التابعة له، على أن يعملا بنظام أندرويد.

وسيبلغ سعر الهاتف الذي أطلق عليه اسم "بكسل 5" نحو 700 دولار بحسب وكالة فرانس برس وهناك نسخة أخرى منه وهي "بكسل 4 آي" ستباع بنحو 500 دولار.

وستبدأ عملية تسويق الهاتفين منتصف الشهر الحالي في الولايات المتحدة وحول العالم ما يضع غوغل أمام آبل في السباق على إنتاج هواتف قادرة على الاتصال بشبكة "5 جي".

ومن المتوقع أن تكشف آبل قريباً عن جهازها المخصص للشبكة التي تثير جدلاً عالمياً على مستويات عدة.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة غوغل بريان راكوفسكي إن "الهاتفين يضمان خاصيات جديدة مفيدة أكثر، مشتقة عن غوغل، وستدعمها قوة وسرعة شبكة الجيل الخامس من الاتصالات".

ورغم أن هواتف غوغل حازت على مراجعات إيجابية من حيث الكاميرات التي جهزت بها وأيضاً الذكاء الاصطناعي، غير أنها فشلت في مقارعة هواتف أخرى تنتج حول العالم مثل سامسونغ الكورية أو هواوي الصينية أو آبل الأميركية.

ويأتي الإعلان بعدما عانت سوق الهواتف الذكية العالمية بسبب وباء كوفيد-19، حيث انخفضت بنسبة 16 بالمئة في الفصل الثاني من 2020، بينما ينتظر البعض الاتصال بشبكة الجيل الخامس وشراء الهواتف المناسبة لها.