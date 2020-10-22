شاهد: في حدث غير مسبوق فرقة موسيقية عسكرية فرنسية تحيي حفلا عند أهرامات الجيزة

أحيت فرقة "لا باغاد دو لان"، التابعة للبحرية الفرنسية، حفلا موسيقيا غير مسبوق أمام مقبرة تاريخية، بالقرب من أهرامات الجيزة.

وهذا الحفل هو الأول هذا العام، الذي تحييه الفرقة خارج فرنسا، بسبب جائحة كورونا.

ووصلت الفرقة المكونة من 30 عازفا، إلى مصر، لإحياء ذكرى معركة العلمين، التي جرت في أكتوبر 1942، بالقرب من الإسكندرية.

وقال قائد الفرقة باسكال أوليفييه:"نحن هنا لنمثل البحرية الفرنسية، عمليا هذه الرحلة كسرت الجمود على سفرنا خارج البلاد، بسبب الفيروس، كما أنها فرصة للتحضير لحفل الذكرى السبعين عام 2022".

وأجرت هذه الفرقة التي أسست عام 1952 عشرات الحفلات خارج فرنسا، إلا أنها المرة الأولى التي تزور فيها مصر.

جيروم ألاناك، أحد أعضاء الفرقة قال:"المنظر هنا ساحر جدا، نحن نقف أمام 4000 سنة من التاريخ".