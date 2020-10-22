طهران تستدعي السفير السويسري بعد اتهامات واشنطن "المفبركة" بشأن الانتخابات

استدعت الخارجية الإيرانية الخميس سفير سويسرا، الدولة التي ترعى المصالح الأمريكية في الجمهورية الإسلامية، للاحتجاج على اتهامات "مفبركة" وجهتها واشنطن لطهران وموسكو بالتأثير على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده.

وأعلن خطيب زاده استدعاء السفير "في أعقاب ادعاءات لا أساس لها أدلى بها مسؤولو النظام الأمريكي بشأن تدخل دول أخرى في الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة"، مشددا على أن إيران "تنفي المزاعم المتكررة لسلطات النظام الأمريكي، والتقارير المفبركة والخرقاء والاحتيالية".