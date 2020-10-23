خطب أدولف هتلر في مزاد بميونخ رغم الاعتراضات

تم بيع مخطوطات خطاب الدكتاتور النازي أدولف هتلر في مزاد في مدينة ميونخ الألمانية، رغم المخاوف التي أعربت عنها مجموعات يهودية، من أن يشجع ذلك النازيين الجدد.

من جانبها دافعت دار "هرمان هيستوريكا" للمزاد عن عملية بيع المخطوطات، التي تعود كلها إلى حقبة ما قبل الحرب العالمية الثانية، قائلة إن للوثائق دلالة تاريخية وأنها محفوظة في متحف. وبيعت الوثائق جميعها إلى مزايدين مجهولين بسعر يفوق بكثير السعر الأولي.

صفحات مخطوطات هتلر يبلغ عددها تسعا، وهي تلخص خطابه الموجه لضباط عسكريين جدد في برلين سنة 1939، قبل ثمانية أشهر من بداية الحرب العالمية الثانية، وقد جلبت الوثائق في المزاد أعلى سعر، بلغ 34 ألف يورو.