توقعات ببيع لوحة لوينستون تشيرشل مقابل أكثر من 300 ألف دولار

تطرح "سوذبيز" الثلاثاء في مزاد لوحة لوينستون تشرشل تمثل عبوة المشروب المفضلة لدى رئيس وزراء بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية، على ما أعلنت دار المزادات الإثنين.

وتظهر اللوحة وهي من نوع الطبيعة الصامتة، عبوتي مشروب إحداهما تبيّن نوع الويسكي المفضل لدى وينستون تشرشل، مع إبريق وكوبين.

وتنطلق المزايدات على اللوحة الثلاثاء، مع تقديرات بأن يصل سعرها إلى 250 ألف جنيه استرليني (328 ألف دولار).

وقد رسم وينستون تشرشل الذي عُرف عنه الشغف بالرسم، اللوحة في دارة عائلية في تشارتويل في ثلاثينات القرن العشرين.

وكان قد أهدى هذا العمل إلى رجل الأعمال الأميركي وليام أفيريل هاريمان الذي كان مبعوثا خاصا للرئيس الأميركي حينها فرانكلين روزفيلت في أوروبا في أربعينات القرن الماضي. وظهر هاريمان خصوصا في صورة سنة 1942 في موسكو إلى جانب تشرشل والزعيم السوفياتي جوزف ستالين.

ولا يُعرف ما إذا كان تشرشل الذي اعتاد إهداء أصدقائه لوحات، على علم بأن باميلا زوجة ابنه راندولف كانت على علاقة بهاريمان، وفق ما ذكرت صحيفة "ذي تايمز" الاثنين.

وتزوج العشيقان سنة 1971، وبيعت اللوحة إلى هواة جمع أميركيين لم يعودوا على قيد الحياة، بعد وفاة باميلا هاريمان سنة 1997.

وكانت بيعت لوحة لوينستون تشرشل في مقابل مبلغ قياسي بلغ 1,8 مليون جنيه استرليني خلال مزاد نظمته دار "سوذبيز" سنة 2014.