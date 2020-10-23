المحكمة العليا في لوس أنجليس ترفض دعوى اعتداء جنسي ضد مايكل جاكسون

رفض قاضي المحكمة العليا في مقاطعة لوس أنجليس مارك أ. يونغ، دعوى قضائية قدمها جيمس سافيتشوك، أحد المشاركين في الفيلم الوثائقي "Leaving Neverland" الذي بثته شبكة HBO، حيث زعم ​​أنه تعرض للإعتداء الجنسي هو وزميله ويد روبسون على يد مايكل جاكسون عندما كانا صبيين.

ووجد القاضي أن جيمس سافيتشوك (42 عامًا)، لا يمكنه مقاضاة الشركتين المملوكتين لجاكسون والمدعى عليهما في هذه القضية (إم جي جي للإنتاج وشركة إم جي جي فينتشرز إنك).

وقال محاميا عقارات جاكسون هوارد ويتسمان وجوناثان ستينسابير في بيان: "يسعدنا أن المحكمة رفضت قضية السيد سافيتشوك من خلال الحكم بأنه ليس لديه أسباب لمتابعة مثل هذه الدعوى".

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إسقاط قضية سافيتشوك، المرفوعة في عام 2013. حيث رفض قاضٍ الدعوى في عام 2017، لكن محكمة الاستئناف أعادت إحياءها في وقت مبكر من هذا العام بعد أن وقّع حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، قانونًا جديدًا يمنح أولئك الذين يزعمون الاعتداء الجنسي في مرحلة الطفولة وقتًا أطول لرفع دعاوى قضائية.

ولا تزال الدعوى القضائية المماثلة التي قدمها ويد روبسون زميل سافيتشوك قائمة، والتي لقيت القبول من قبل محكمة الاستئناف.

ونفت عائلة جاكسون بشدة وبشكل متكرر أنه أساء معاملة أيّ من الأطفال، ورفعت دعوى قضائية ضد شبكة HBO بسبب "تدنيسهما صورته" في الفيلم الوثائقي "Leaving Neverland".

وأكدت وكالة أسوشيتد برس التي نقلت هذا الخبر أنها لا تذكرعادةً ضحايا الاعتداء الجنسي، لكن روبسون وسافيتشوك وافقا على إظهارأسمائهما ووجهيهما.