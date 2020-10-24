أرنولد شوارزنيغر يخضع لعملية جراحية ويطمئن جماهيره عن حالته الصحية

قال بطل فيلم "ذا ترمنايتور" Terminator، آرنولد شوارزنيغر، البالغ من العمر 73 عامًا والحاكم السابق لولاية كاليفورنيا على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة إنه أصبح لديه صمام أبهري جديد مزروع في قلبه. ونشر صورة له من سريره في المستشفى.

وكتب في هذا الصدد: "بفضل الفريق الطبي في كليفلاند كلينك، أصبح لديّ صمام أبهريّ جديد يتماشى مع صمامي الرئوي الجديد من آخر عملية جراحية لي". وخضع الممثل لعملية جراحية في القلب في عام 2018 لاستبدال صمام رئوي تم تركيبه في الأصل في سنة 1997.

ونشر شوارزنيغر أيضًا بعض الصور له وهو يقف أمام بعض المعالم الأثرية في كليفلاند.

وقال: "أشعر بالارتياح وأنا أمشي بالفعل في شوارع كليفلاند مستمتعًا بتماثيلكِ المذهلة".