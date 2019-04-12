شاهد: رفائيل برانداو يسعى إلى الفوز خلال مهرجان أرنولد شوارزنيغر لكمال الأجسام

يسعى البرازيلي رافائيل برانداو إلى الفوز بلقب أفضل لاعب كمال أجسام في العالم خلال مهرجان أرنولد شوارزنيغر الرياضي في مدينة ساو باولو البرازيلية.

وقبل أيام من انطلاق التظاهرة الرياضية التي تستقطب أعدادا كبيرة من المشاركين وعشاق هذه الرياضة يواصل رفائيل برانداو حصصه التدريبية بالكثير من الجدّ والنشاط للحفاظ على لياقته البدنية استعدادا للمنافسة.

وبرانداو مصنّفٌ في دائرة الاحتراف في رياضة كمال الأجسام منذ بضع سنوات فقط، لكن السكان المحليين يعلقون آمالهم عليه كنجم صاعد ويأملون أن يحقق النتائج المرجوة.

ويعتبر مهرجان أرنولد شوارزينغر لكمال الأجسام، إحدى التظاهرات الأكثر شعبية في البرازيل، وهو ما يزيد آمال برانداو في الفوز من خلال تلقي التشجيع من أبناء بلده.

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