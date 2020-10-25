القنوات التلفزيونية الأمريكية على موعد مع ليلة انتخابات ساخنة

تستعدّ القنوات التلفزيونية الأميركية لليلة انتخابية غير مسبوقة وطويلة على الأرجح في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، ستكون معقّدة بسبب حجم التصويت عبر البريد وانعدام الثقة المتزايد بوسائل الإعلام، مع خطر الإعلان المبكر عن اسم الفائز.

ويخيّم شبح السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2000 على القنوات التلفزيونية في الولايات المتحدة وكذلك التحوّل المفاجئ الذي كان لا بد من القيام به بعد إعلان بشكل سابق لأوانه فوز الديمقراطي آل غور في ولاية فلوريدا الحاسمة. وشكل الأمر نقطة سوداء بالنسبة لصدقية وسائل الأعلام.

وكما يحصل في كل انتخابات، سيكون الضغط على "مكاتب القرار"، وهي فرق مؤلفة من إحصائيين ومحللين تجمعهم كل قناة للقيام بالتقديرات وتوقع النتائج.

ولطالما ارتكزت هذه الفرق بشكل أساسي على استطلاعات الرأي لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع لتوقع الفائز بشكل موثوق.

لكن أستاذ العلوم السياسية في جامعة نورث ايسترن كوستاس بانايوبولوس الذي يعمل مع فرق قناة "إن بي سي" يقول إن "هذه لم تعد الحال" في الوقت الراهن. إذ وبحسب غالبية التقديرات، فإن ما لا يقلّ عن نصف الناخبين صوّتوا قبل يوم الانتخابات، مقابل 14% تقريباً عام 2000.

وأدت الأزمة الصحية إلى تسريع استخدام التصويت عبر البريد أو التصويت المسبق شخصياً اللذين كانا يحظيان بشعبية حتى قبل تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

ويقول جو لينسكي، مدير عام شركة "ايديسون للبحوث" التي تزود قنوات "ايه بي سي" و"سي بي أس" و"إن بي سي" و"سي إن إن" باستطلاعات رأي وتقديرات وعمليات حساب، وهي المواد الأولية بالنسبة لـ"مكاتب القرار" في كل مؤسسة إعلامية، "نحن مستعدون للتعداد على مدى أيام وحتى أسابيع. هذا ما فعلناه في الانتخابات التمهيدية".

ويذكّر جو لينسكي الذي سيشغّل ثلاثة آلاف شخص في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، أنه قانونياً ليس بإمكان ولايات عدة من بينها ولايتا ويسكونسن وبنسلفانيا الرئيسيتين، البدء بفرز الأصوات التي أُدلي بها مسبقاً، قبل يوم الانتخابات.

وسأل رؤساء سابقون لجمعية العلوم السياسية الأميركية في مقالة نشرتها صحيفة "الغارديان"، "هل وسائل الإعلام الأميركية ستعلن الفائز الصحيح ليلة الانتخابات؟ لا تعتمدوا عليها".

وكتب هؤلاء "رغم انعدام الثقة المرتبط بعدد كبير من بطاقات التصويت، ستتنافس وسائل الإعلام لإعطاء النتيجة واستقطاب انتباه المشاهدين ليلة الانتخابات".

وأكد مدير مكتب "سي ان ان" في واشنطن سام فيست أثناء طاولة مستديرة نظّمتها جمعية "بين أميركا" (قلم أميركا) "لن نخوض سباقاً" مضيفاً أنه "سيكون غير منتج بالنسبة إلينا جميعاً. ندرك أنه علينا انتظار خروج الأرقام".

وقال أرنون ميشكين، أبرز أعضاء "مكتب قرار" شبكة "فوكس نيوز"، أثناء الطاولة المستديرة إنه على دراية أن خلال الليلة الانتخابية، قد تكون هناك تصريحات بشأن نتائج أولية من جانب فريقي الحملتين الانتخابيتين، الأمر الذي "سيعقّد حياتنا".

وأضاف أن في هذه الحال "يتمّ التركيز على ما تُظهره الأرقام" من دون الإصغاء إلى الضجة الإعلامية.

وأعربت فانيتا غوبتا رئيسة جمعية "مؤتمر القيادة حول الحقوق المدنية وحقوق الإنسان" عن قلقها حيال احتمال خضوع "فوكس نيوز" القناة الإخبارية الأكثر مشاهد في الولايات المتحدة وذات الميول المحافظة، لضغوط فريق الرئيس دونالد ترامب وإعلانها بشكل سابق لأوانه انتصاره.

وقالت شبكة "فوكس نيوز" التي لديها منذ العام 2018 نظامها الخاص للاحصاءات وقد تمّ تصميمه بالاشتراك مع وكالة "أسوشييتد برس"، لوكالة فرانس برس إن "نزاهة مكتبنا راسخة".

وعلى غرار المنصة التي صمّمتها شركة "إيديسون" للبحوث، أدرجت القناة في نماذجها استطلاعات متقدمة لدى الناخبين الذين صوّتوا مسبقاً، وتُعتبر ضرورية هذا العام إذ إن هذه الأصوات تميل بشكل كبير إلى المرشح الديمقراطي جو بايدن.

رغم هذه الجهود، تدرك القنوات التلفزيونية أن هذه الانتخابات في ظل أزمة الوباء، تأتي على خلفية انعدام ثقة متزايد تجاه وسائل الإعلام، وبعد أشهر شهدت تصريحات كثيرة من جانب معسكر ترامب بشأن خطر مفترض بحصول عمليات تزوير في الأصوات التي أُدلي بها مسبقاً، لكن لم يتمّ توثيق ذلك أبداً.

في هذا السياق، يعتبر سام فيست أن وسائل الإعلام الرئيسية عموماً لديها "واجب أن تكون شفافة".

ويوضح أنه "إذا لم يكن هناك اسم فائز ليلة الانتخابات، فهذا لا يعني أن شيئاً ما ليس على ما يرام".

من جهته، يعتبر جو لينسكي أن "كل الانتخابات لا تعطي نتائجها في ليلة الاقتراع، حتى في الأوقات العادية" مذكّراً بأن في العام 2004 لم يتم الإعلان عن فوز جورج بوش إلا في اليوم الذي تلا الانتخابات.

ويضيف "هذا العام، سيستغرق الأمر مزيداً من الصبر".