شركة الرعاية الصحية الألمانية باير تعتزم شراء شركة أسكليبوس المتخصصة في العلاج الجيني

قالت شركة الرعاية الصحية الألمانية باير ، الإثنين ، إنها تعتزم شراء شركة أسكليبيوس بيوفارم، وهي شركة مقرها الولايات المتحدة متخصصة في العلاج الجيني ، في صفقة تصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار.

باير هي شركة مساهمة ألمانية متعددة الجنسيات تتكون من 307 مؤسسات باجمالي 115200 موظف. تختص الشركة بصناعة الدواء والصناعات الكيميائية وتُقسم إلى ثلاث قطاعات هي صناعة الدواء وصحة المستهلك وصحة الحيوان.

قالت شركة الرعاية الصحية الألمانية باي، إنها ستدفع 2 مليار دولار مقدمًا لشركة أسكليبيوس بيوفارم، المملوكة للقطاع الخاص بالإضافة إلى "مدفوعات مهمة محتملة على أساس النجاح" تصل إلى 2 مليار دولار إضافية وأضافت أنه من المتوقع أن يتم استحقاق حوالي ثلاثة أرباع هذا الأخير خلال السنوات الخمس المقبلة.

يقع المقر الرئيسي لـ شركة أسكليبيوس بيوفارم في كارولينا الشمالية، و لديها فروع في إدنبرة وباريس وسان سيباستيان بإسبانيا.

ويقول الرئيس التنفيذي لشركة الرعاية الصحية الألمانية باير، فيرنر باومان "ستسمح هذه الصفقة لشركة الرعاية الصحية الألمانية باير بالتقدم في "إنشاء منصة العلاج بالخلايا والجينات التي يمكن أن تكون في طليعة العلوم المتقدمة ، والمساهمة في منع أو حتى علاج الأمراض التي تسببها العيوب الجينية وزيادة نمو الشركة في المستقبل".

وأعلنت باير أنها ستمتلك الحقوق الكاملة لمنصة العلاج الجيني الخاصة بـ شركة أسكليبيوس بيوفارم التي ستواصل العمل كشركة مستقلة تعمل في إطار المنافسة أما الموافقة التنظيمية فهي مطلوبة لإتمام الصفقة التي من المتوقع أن يتم الاتفاق بشأنها خلال الربع الحالي.

العلاج بالخلايا ويسمى أيضًا العلاج الخلوي أو المعالجة الخلوية وهو العلاج الذي يتم فيه حقن المواد الخلوية في المريض. وهذا يعني بشكل عام، الخلايا الحية السليمة. العلاج باستخدام الخلايا الجذعية هو زراعة خلايا بشرية أو حيوانية لتعويض الخلايا أو الأنسجة التالفة في محاولة لعلاج الأمراض. قد يستخدم العلاج الخلوي والعلاج الجيني معا للوصول لأفضل النتائج. أي استخدام الخلايا الجذعية للعلاج أو الوقاية من مرض أو حالة معينة.