أمل جديد للفقراء.. دواء رخيص يزيد من فرص الشفاء من وباء كوفيد-19

كشف علماء بريطانيون الثلاثاء عن موافقة السلطات على استخدام دواء نجح بالفعل في خفض الوفيات بين مستخدميه من مصابي كوفيد-19 بمقدار الثلث.

وقال الباحثون العاملون بجامعة أوكسفورد إن الدواء الجديد هو عبارة عن عقار اسمه ديكساميثازون رخيص الثمن ومتوفر بشكل كبير.

ومن المقرر تنشر نتائج أبحاثهم قريباً في وقت ينتظر فيه العديد من الخبراء المستقلين معرفة دقيقة لنجاعة الدواء لدى المرضى طبقاً لحالاتهم الصحية وأعراضهم المختلفة.

وتم اختبار الدواء على 2104 مرضى ومقارنة تطور حالاتهم بأكثر من أربعة آلاف مريض لم يتناولوه ضمن بروتوكول علاجهم.

وتناول هؤلاء الدواء لمدة 10 أيام، انخفضت خلالها الوفيات بينهم بنسبة 35% بين المرضى الذين احتاجوا علاج بأجهزة التنفس الصناعي وبنسبة 20% بين أولئك الذين استدعت حالتهم تزويدهم بكمية أكسجين إضافية.

وأكد الباحثون أن الدواء لم يساعد من يعانون من مضاعفات أقل.

قال الدكتور مارتن لاندراي، أحد المشرفين على الدراسة: "ثمة فرق بين المرحلة المبكرة والمرحلة اللاحقة. ما نراه اليوم هو للمرضى الذين يحتاجون إلى الأكسجين، والمرضى الذين يحتاجون إلى آلات لمساعدتهم على التنفس. هؤلاء المرضى ستكون فرص بقائهم على قيد الحياة أفضل إذا أخذوا ديكساميثازون".

ويتوقع الباحثون أن يقلل الدواء الجديد عدد الوفيات بنسبة مريض بين كل ثمانية.

ويستمر باحثو جامعة أوكسفورد في سعيهم لإيجاد علاج للفيروس في إطار البحث الذي تموله الحكومة البريطانية وبعض المانحين المستقلين مثل الملياردير الأمريكي بيل غيتس.