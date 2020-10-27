فرنسا تدعو رعاياها في دول العالم الإسلامي إلى توخي الحذر

دعت فرنسا رعاياها إلى توخي الحذر في دول العالم الإسلامي حيث تنظم تظاهرات ضد فرنسا، حيث أوصتهم بتجنب التجمعات.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية على موقعها الإلكتروني "في دول عدة اطلقت في الأيام الماضية دعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية وخصوصا الأغذية الزراعية وعموما دعوات للتظاهر ضد فرنسا".

وأضافت "ينصح بتجنب المناطق التي تنظم فيها هذه التظاهرات والبقاء بعيدا عن أي تجمع واتباع تعليمات السفارة الفرنسية أو القنصلية المختصة".

وتابعت "يوصى باعتماد أعلى درجات اليقظة خصوصا أثناء التنقل وفي الأماكن التي يرتادها السياح والمغتربون".

ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية متصدرا حملة الغضب المتصاعدة في العالم الإسلامي ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وترجم تصعيد التوتر بين تركيا وفرنسا باستدعاء السفير الفرنسي في أنقرة هيرفيه ماغرو السبت للتشاور.

وتأتي هذه الأزمة بعد تأكيد ماكرون أن فرنسا لن تتخلى عن مبدأ الحرية في نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد، وهو وعد قطعه أثناء مراسم تكريم المدرس صامويل باتي الذي قتل بقطع رأسه في الـ 16 أكتوبر-تشرين الأول على يد روسي شيشاني إسلامي متشدد لعرضه هذه الرسوم أمام تلامذته في المدرسة.