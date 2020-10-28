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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: بايدن يدلي بصوته في ويلمينغتون قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
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عاجل   -   حقوق النشر  AP Photo
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أدلى المرشح الديمقراطي في السباق إلى البيت الأبيض جو بايدن بصوته الأربعاء في ويلمينغتون بولاية ديلاوير، قبل أيام من موعد الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها مع الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وعقب خطاب مقتضب حول وباء كوفيد-19، توجه نائب الرئيس الأميركي السابق (77 عاماً) والذي يتصدر استطلاعات الرأي، للإدلاء بصوته برفقة زوجته جيل بايدن.

وجعل المرشح الديمقراطي من إدارة ترامب للأزمة الوبائية التي أودت بحياة أكثر من 225 ألف شخص في الولايات المتحدة، مادته الرئيسة في حملته الانتخابية.

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