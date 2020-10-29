بعد إجراء اختبارات الطيران والقيادة في عام 2012 ، تقول شركة Pal-V الهولندية الآن إن سيارتها الطائرة "Liberty" حصلت على الموافقات اللازمة السيارة للسير داخل طرقات دول الاتحاد الأوروبي. والتصريح لا يشمل استخدام خاصية التحليق بعد.

وأعلن روبرت دنجمانسيه، الرئيس التنفيذي لشركة PAL-V، التي تصنع أول سيارة طائرة فريدة من نوعها في العالم في بيان سابق أنه "بعد سنوات من العمل الشاق، والتغلب على التحديات التقنية والتأهيلية، نجح فريقنا بإنشاء سيارة طائرة مبتكرة تتوافق مع معايير السلامة الحالية، التي تحددها الهيئات التنظيمية العالمية.

وشملت الشهادة التي حصلت عليها الشركة المصنعة اختبارات المكابح والانبعاثات. PAL-V Liberty هي سيارة بثلاث عجلات، ذات مقعدين، وطائرة دوارة مدمجة في واحدة. وسيحتاج سائقيها إلى رخصة للطيران.

وتقول الشركة إن السيارة تستخدم بنزين السيارات يمكنها التحليق بسرعة قصوى تبلغ 180 كيلومترًا في الساعة ويمكنها الطيران لمسافة 500 كيلومتر. كما أنها تتحرك بسرعة 160 كيلومترًا في الساعة على اليابسة.

وتجهز السيارة الطارئة بمراوح علوية وخلفية قابلة للسحب تجعلها قادرة على الطيران على ارتفاع 12500 قدم (3800 متر).

وتقول الشركة إن التحول من وضع السير على الطريق إلى وضع تحليق الطائرة يستغرق حوالي عشر دقائق.

وتباع المركبة الموجودة قيد الإنتاج حاليا، بسعر 500 ألف يورو وسيتم إنتاج 90 مركبة خلال المرحلة الأولية من الصناعة الخاصة بالمركبة، عندما يبدأ تسليم الشحنة الأولى عام 2022.

ويجري تطوير إصدارات مختلفة من السيارة الطائرة في جمهورية التشيك وسلوفاكيا واليابان والصين والولايات المتحدة. وسيحتاج المالك إلى رخصة قيادة ورخصة طيار.