شاهد: تقديم القرابين للقديس سان سيمون في غواتيمالا

وسط الشموع والزهور ومختلف الطقوس مع الخمر والنبيذ، قدم العشرات من المواطنين في غواتيمالا القرابين لسان سيمون، وهو قديس شعبي يُكنّ له الجميع الكثير من الإحترام في قرية سان أندريس إيتزابا في غرب غواتيمالا. وقام الكاهن بمباركة النساء والرجال والأطفال وجميع الزوار، الذين جاءوا لزيارة سان سيمون بباقة من الأوراق داخل المعبد.