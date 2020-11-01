تجمع عشرات آلاف الموريتانيين في العاصمة نواكشوط، للاحتجاج ضد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة، التي تخص تأييده إعادة نشر رسوم مسيئة للنبي محمد، وطالب المحتجون بمقاطعة البضائع الفرنسية. وأدان صالح حننا زعيم حزب "حاتم" المعارض "دعوة الرئيس الفرنسي إلى التطرف والانقسام بين الشعوب والديانات"، قائلا إنه كان من الأنسب له ولآخرين المضي قدما نحو مزيد من التسامح والتعايش المشترك بين مختلف الديانات. ودعا صالح حننا إلى كل ما من شأنه أن يخدم السلم المدنية بين مكونات البشرية.