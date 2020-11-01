شاهد: ملك تايلاند يحيي أنصاره ويوجه رسالة إلى المحتجين المطالبين بإصلاح الملكية

تجمّع آلاف من أنصار الملكية الأحد أمام القصر الكبير في بانكوك على أمل رؤية وتحيّة ملك تايلاند، في تظاهرة دعم عقب أشهر من التظاهرات الداعمة لإصلاح الملكية وتعزيز الديموقراطية.
وردا على سؤال تناول المتظاهرين المطالبين بالإصلاح طرحه عليه صحافي من القناة الرابعة البريطانية، أكد الملك ماها فاجيرالونغكورن في تصريحات غير مسبوقة أن "تايلاند أرض التفاهم". وأضاف الملك "نحبهم جميعا بالقدر نفسه"، وفق ما جاء في فيديو نشره حساب التلفزيون على تويتر.
وأثناء مروره بين الحشد، تلقى الملك والملكة سوثيدا الورود ووقع بعض التذكارات. وهتف المشاركون الذي ارتدوا ملابس صفراء، وهو لون الملكيّة، أثناء توجه ماها فاجيرالونغكورن إليهم بالتحية "نعيش مخلصين ونموت مخلصين".
وتمنع التقاليد المتجذرة في المجتمع التايلاندي المواطنين من التحدث مباشرة إلى الملك الذي تحميه قوانين صارمة من الانتقادات. وتصريحات الملك للإعلام أمر نادر للغاية بسبب البروتوكول الذي تتبعه العائلة المالكة. ويمضي الملك كثيرا من وقته في ألمانيا، لكنه في تايلاند منذ أسابيع لمناسبة عيد بوذي وذكرى وفاة والده.
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