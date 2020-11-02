بعد أن قام بمئات التعديلات على جسده ليشبه "الشيطان".. ألماني يدخل موسوعة غينيس

بعد تحويل جسده ليشبه الشيطان، نجح الألماني رولف بوتشولز من تسجيل رقم قياسي في موسوعة "غينيس" بعد قيامه بأكبر عدد من عمليات تعديل الجسم والتي بلغت 516 تعديلاً.

وبالرغم من دخوله موسوعة "غينيس" إلا أن الرجل الملقب بـ "الرجل الشيطان" ويعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في إحدى شركات الاتصالات في ألمانيا، أكد أنه لم ينته بعد من إدخال التعديلات على جسده.

وبدأت رحلة بوتشولز مع هذه العمليات في عام 1999 كان يبلغ من العمر حينها 40 عاما. واليوم بعد أكثر من عشرين عاماً أصبح من الصّعب التعرّف عليه بسبب الثقوب التي تغطي شفتيه وحاجبيه وأنفه وأيضا بسبب القرنين على جبهته والوشوم.

وفي حديث خاص، قال رولف إن هذه العمليات غيرت شكله الخارجي فقط إلا أنها لم تؤثر عليه من الداخل، مؤكدا أنه لا يزال الشخص الذي كان عليه قبل عمليات التجميل.

وآخر العمليات التي أجراها "الرجل الشيطان" كانت تلوين بياض عينيه باللون الأسود، وكادت هذه العملية أن تفقده نظره.