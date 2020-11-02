شاهد: كيف أنقذ ذيل حوت قطار مترو هولندي من التحطم؟

من المؤكد أنه لم يخطر ببال أي مسؤول في شركة قطارات المترو الهولندية أن يصبح أحد قطاراتها، مؤقتاً، ملحقاً لعمل فني ضخم موجود على مشارف مدينة روتردام.

فجر الاثنين، خرج قطار مترو عن مساره بعد أن تخطى حواجز الأمان عبر محطة De Akkers في Spijkenisse على مشارف روتردام عند حوالي الساعة 00:30، وتعلق نصف عربة القطار الأمامية في الهواء على ارتفاع عشرة أمتار فوق الشارع والمياه المحيطة.

لم يكمل القطار طريقه ولم يتحطم بفضل منحوتة ذيل حوت، تلقفته وكبحت تقدمه، فاستقرت عربته الأمامية عليها.

لم ترد أنباء عن وقوع إصابات على الرغم من تعرض القطار لأضرار جسيمة، فقد كان خالياً من الركاب حينها.

سائق المترو تمكن من الخروج من القطار بنفسه ونقل إلى المستشفى كإجراء احترازي، وفقًا لمتحدث باسم شركة النقل في روتردام، RET، تم التحفظ عليه من قبل الشرطة لاستجوابه وفهم ما حصل.

خدمات الطوارئ تحركت بسرعة في مكان الحادث وحذرت من أن عملية الإنقاذ ستستغرق وقتًا.

وحثت السلطات السكان والعابرين على الابتعاد عن موقع الحادث، ومع ذلك، تجمع نحو 50 شخصًا صباح الاثنين لمراقبة المهندسين أثناء محاولتهم تثبيت القطار ثم إنزاله وسط الرياح القوية.

ولم يؤد الحادث إلى تعليق حركة القطارات عبر محطة De Akkers، وفقًا لبيان صادر عن خدمات الطوارئ.

أما المهندس المعماري الذي صمم تمثال ذيل الحوت، مارتن سترويس، فقد عبر عن دهشته من صلابة التمثال بعد نحو عشرين سنة من تشييده، وأعرب عن سعادته في حديث لمحطة RTL الهولندية لأن التمثال أنقذ حياة السائق.