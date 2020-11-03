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الولايات المتحدة الأمريكية

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بدء اليوم الانتخابي في الولايات المتحدة مع فتح مراكز الاقتراع في نيويورك وأربع ولايات أخرى

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
أحد مؤيدي بايدن
أحد مؤيدي بايدن   -   حقوق النشر  AFP
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فتحت صناديق الاقتراع أبوابها الثلاثاء في نيويورك عند الساعة 11,00 ت غ للتصويت في الانتخابات الرئاسية الأميركية وكذلك في ولايات نيوجيرزي وكونيتيكت وماين وفرجينيا.

واعتبارا من منتصف الليل (5,00 ت غ) بدأت قرية ديكسفيل نوتش في ولاية نيوهامبشر بفتح صناديق الاقتراع بحسب التقليد المتبع.

وقبل يوم الانتخابات أدلى حوالى مئة مليون أميركي بأصواتهم في التصويت المبكر، في رقم قياسي، إما شخصيا او عبر البريد.

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